Ryan Mmaee vers Stoke City: les détails du transfert

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Ryan Mmaee a rejoint Stoke City en provenance des champions hongrois Ferencvaros avec un contrat de trois saisons à la clé, ont annoncé vendredi les Potters.

Le joueur de 25 ans rejoint le club de Championship (D2 anglaise) après trois saisons prolifiques au cours desquelles il a aidé les Green Eagles à s’adjuger plusieurs titres de champion.

« Nous avons suivi Ryan pendant un certain temps et nous savons qu’il était dans le collimateur de plusieurs clubs en Angleterre et en Europe, ce qui rend d’autant plus agréable le fait que nous ayons pu l’attirer à Stoke City », a déclaré le directeur technique du club, Ricky Martin.

« Ryan est un international à part entière et correspond à notre volonté de recruter des joueurs qui ont joué un rôle important dans des équipes performantes, puisqu’il a remporté deux titres consécutifs avec Ferencvaros », a-t-il ajouté.

« Il a également joué régulièrement en Europa League la saison dernière. Il apporte donc son expérience et ses capacités à notre ligne d’attaque », s’est félicité M. Martin.

L’attaquant avait rejoint la Hongrie il y a deux ans après avoir mené l’AEL Limassol à la troisième place du championnat grâce à ses 17 buts lors de sa première saison complète à Chypre.

Né en Belgique, Mmaee a joué dans les équipes de jeunes de Gand avant de faire ses débuts professionnels à l’âge de 17 ans avec le Standard de Liège en mai 2015. Il a porté le maillot des Lions de l’Atlas à douze reprises.

S.L.