A cause d’une sanction disciplinaire, un attaquant écarté par Walid Regragui

Walid Regragui s’apprête à effectuer une tournée en Europe pour suivre certains joueurs avant de préparer la liste du prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas, prévu en mars prochain.

Parmi ces joueurs figurait Ryan Mmaee. Toutefois, le sélectionneur national a finalement changé d’avis suite à la décision de Stoke City de sanctionner l’attaquant. Il y a trois semaines, Mmaee avait en effet été rétrogradé chez les U21 suite à une altercation avec son entraîneur après le match face à Sunderland.

A noter que Ryan Mmaee était toujours convoqué en sélection pendant l’ère Halilhodzic. Depuis l’arrivée de Walid Regragui, le joueur n’a plus été appelé.

Rappelons par ailleurs que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui en tant que sélectionneur de l’équipe nationale.

Dans un communiqué, la FRMF indique qu’ »elle renouvelle sa confiance au sélectionneur national, Walid Regragui, tout en assurant qu’elle continuera à mobiliser tous les moyens à même d’assurer à l’équipe nationale le plein succès ».

Lekjaa a insisté sur la nécessité « de poursuivre le travail et s’investir à fond, afin d’attribuer à l’équipe du Maroc et au football national la place méritée et faire vibrer de joie le cœur des supporters marocains lors des prochaines compétitions, dont la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la 35ème édition de la CAN qui sera disputée au Royaume durant l’été 2025, conformément à la haute sollicitude royale », note le communiqué.

H.M.