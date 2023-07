Mohamed Boudrika s’exprime sur la fermeture du Complexe Mohammed V

Il a été décidé la fermeture du Complexe sportif Mohammed V pour une durée de deux ans. Ceci, dans le cadre du grand projet de rénovation du stade mythique de la capitale économique du Royaume, lui permettant d’accueillir, dans des conditions meilleures et optimales, des rencontres aux niveau continental et mondial.

Dans ce cadre, le président du Raja de Casablanca a confié à Le Site info que les réunions organisées avec le Conseil de la ville ont eu pour résultat de conclure un accord avec la SONARGES en lui confiant la direction du Complexe sportif Mohammed V, qui va être soumis à de nombreux travaux pendant deux ans.

Mohamed Boudrika a ajouté que la fermeture du Complexe va déplacer les rencontres du Wydad et du Raja vers la Stade Larbi Zaouli qui va être prêt à accueillir les deux pôles footballistiques casablancais.

Le président du club des Verts a également évoqué les difficultés que rencontreront le Wydad et le Raja par la faible capacité d’accueil du Stade Larbi Zaouli, sis au quartier Mohammadi. Cependant, Boudrika a tenu à préciser que c’est dans l’intérêt et au service du football national, dans l’objectif que notre pays puisse être l’hôte de grandes rencontres continentales et internationales.

Larbi Alaoui