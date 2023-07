VIDEOS : Messi étincelant une nouvelle fois à l’Inter de Miami

Deux apparitions et déjà trois buts et une passe décisive pour Lionel Messi avec l’Inter de Miami. Cette nuit, l’Argentin a inscrit deux buts et a livré une passe décisive contribuant ainsi à la victoire de son équipe contre l’Atlanta United (4-0).

Ci-dessous, les vidéos des deux buts et de la passe décisive de Lionel Messi lors de la soirée d’hier.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023