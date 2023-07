Coupe de la CAF: les adversaires du FUS et de la RSB

Le tirage au sort des premier et deuxième tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF a eu lieu mardi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.

Le Maroc est représenté dans cette compétition par le FUS de Rabat et la Renaissance sportive de Berkane (RSB). Au premier tour préliminaire, le FUS affrontera le club béninois « FC Loto », selon le tirage au sort. Le match aller aura lieu entre les 18, 19 et 20 août prochain, et le retour est prévu entre les 25, 26 et 27 du même mois. En cas de qualification pour le deuxième tour préliminaire, le FUS jouera contre l’équipe algérienne de l’USM. Quant à la RSB, elle débutera sa campagne au deuxième tour de qualification face au vainqueur du match opposant l’Olympique Chlef d’Algérie à Pendel Enchantress du Nigeria.

Le match aller est prévu entre les 15, 16 et 17 septembre prochains, tandis que le retour aura lieu entre les 29 et 30 du même mois.

Un total de 52 équipes de 41 fédérations locales participent à la Coupe de la Confédération cette saison. Quatre clubs ont été exemptés du premier tour préliminaire, selon leur classement et les résultats obtenus aux dernières éditions des compétitions africaines interclubs.

S.L.