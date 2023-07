La cérémonie des CAF Awards se tiendra au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie de remise des récompenses du football africain, les CAF Awards 2023, aura lieu le 11 décembre au Maroc, a annoncé mardi la Confédération africaine de football (CAF).

«Après l’événement réussi qui a vu le Sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Asisat Oshoala sacrés meilleur joueur et meilleure joueuse à Rabat, l’année dernière, la CAF distinguera une nouvelle fois les acteurs majeurs du football africain lors d’une cérémonie de prestige dans le Royaume chérifien», a indiqué la Confédération dans un communiqué publié sur son site internet.

Elle a ajouté que les Awards récompenseront les meilleurs joueurs des clubs et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d’orgue le couronnement des Joueurs Africains de l’Année dans les catégories masculine et féminine.

La CAF a également rappelé que parmi les précédents lauréats de la catégorie hommes figurent Yaya Touré (2011, 2012, 2013 et 2014), Samuel Eto’o (2003, 2004, 2005 et 2010), Didier Drogba (2006 et 2009), Mohammed Salah (2017, 2018), Riyad Mahrez (2016), Nwankwo Kanu (1996 et 1999), Abedi Pele (1992) et le grand George Weah (1995).

«Chez les dames, si Oshoala a dominé la catégorie ces dernières années en remportant les éditions 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022, elle doit encore faire face à la concurrence d’anciennes lauréates, dont la Sud-africaine Thembi Kgatlana (2018)», a-t-elle poursuivi, notant que cette catégorie compte également parmi ses précédents lauréats, la légende des Super Falcons, Perpetua Nkwocha (2004, 2005, 2010 et 2011).

Par ailleurs, la CAF a signalé que plusieurs autres distinctions seront en jeu, notamment celles du Joueur interclubs de l’année, le Jeune joueur de l’année, l’Équipe nationale de l’année, l’Entraîneur de l’année, le Club de l’année et le But de l’année.

On retrouvera également, le prix de la Joueuse Interclubs de l’année, qui a été introduit l’année dernière après le lancement réussi de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, a-t-on conclu.