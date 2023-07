Ligue des champions: on connaît les adversaires du Wydad et de l’AS FAR

Ce mardi a eu lieu le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions et les adversaires du Wydad de Casablanca et de l’AS FAR sont désormais connus.

Les Rouge et Blanc seront exemptés du premier tour préliminaire et croiseront le fer avec le vainqueur de Hafia Conakry de Guinée et Génération Foot du Sénégal.

Les Militaires, de leur côté, affronteront au premier tour les Togolais d’ASKO de Kara. En cas de victoire, ils joueront le vainqueur du match CS Constantine-Etoile du Sahel.

H.M.