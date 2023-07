Mercato : Amrabat refuse une offre d’un club de Premier League

L’international marocain Sofyan Amrabat a rejeté une offre anglaise durant le Mercato estival actuel. D’après le site italien « Tutto Mercato », Amrabat aurait rejeté une offre du club de West Ham United car il n’était pas convaincu de l’idée de rejoindre les « Hammers ».

Tutto Mercato souligne que Amrabat reste fidèle à sa position de passer à une équipe plus forte et plus compétitive. L’international marocain souhaite désormais gagner des titres en club avec sa nouvelle équipe. Après sa coupe du monde réalisée au Qatar, plusieurs équipes souhaitent s’attacher les services du milieu de terrain défensif des Lions de l’Atlas. Parmi eux, le FC Barcelone et Manchester United.

Amrabat pourra-t-il quitter la Fiorentina avant la fin du mercato estival prévue le 31 août prochain ? Affaire à suivre.