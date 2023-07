Hymne national sifflé: le Raja brise le silence (PHOTO)

Une grande déception et une immense surprise et tristesse indignées ont été suscitées par les sifflets d’une certaine partie des supposés supportes du Raja de Casablanca, pendant l’hymne national sacré du Royaume.

Ceci, avant l’entame de la finale de la Coupe du Trône Raja-Renaissance Sportive de Berkane, au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah, à Rabat, samedi dernier, remportée par les Berkanais (1-0).

Les composantes du Raja et ses vrais supporters n’ont pas tardé à réagir à ces agissement antisportifs et, plus grave, antipatriotiques, en dénonçant vigoureusement ce comportement indigne, soulignant que cette frange d’ultras manque de sens et de valeurs patriotiques qui sont propres au club des Verts.

Cependant, ces agissement ont mis le club dans une situation pas enviable du tout auprès de tous les Marocains. Ce qui a incité les dirigeants rajaouis à s’empresser de sortir de leur silence en publiant un communiqué officiel, ce mardi 18 juillet, où ils ont exprimé leur indignation et leur refus catégorique vis-à-vis de ces comportments qui sont loin des valeurs de l’équipe et de celles de ses véritables supporters.

Par ailleurs, de nombreux médias avaient précédemment porté de graves accusations à l’encontre du club casablancais, dont le fait d’avoir rameuté des hordes de supporters en les incitant à venir assister à la finale de la Coupe du Trône, sans possession de billets d’accès au stade, et d’y semer la zizanie.

Mais les frasques de certains soi-disant supporters rajaouis ne se sont pas arrêtés à siffler copieusement et honteusement l’hymne national, mais aussi abreuvé d’injures le président de FRMF, Fouzi Lekjaa, sans honte ni pudeur en insultant également l’honneur de la mère de ce dernier.

N’oublions pas aussi la banderole honteuse, vulgaire, sale et à caractère sexuel, brandie dans les tribunes, lors de la demi-finale de la Coupe du Trône WAC-Raja. Une banderole en anglais de trois mots qui n’est pas passée inaperçue et que nous nous gardons, par respect et pudeur, à ne pas faire mention, ni en anglais, ni en français et surtout pas en darija!

Le grand Raja ne mérite pas du tout de tels supporters qui ternissent sa belle image et sa grande réputation de club connu et apprécié partout de par le monde! Il est donc grand temps pour les dirigeants rajaouis de se mobiliser pour séparer le bon grain de l’ivraie parmi les rangs des supporters de la prestigieuse équipe des Verts!

Larbi Alaoui