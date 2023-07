Mercato : Adam Nafati signe au Raja Casablanca

Le Raja Casablanca a réussi à s’engager avec l’ancienne star de l’AS FAR, Adam Nafati, lors du mercato estival en cours.

Une source a confirmé à Le Site info que le Raja a réussi à conclure un accord pour inclure Adam Nafati à son effectif après la fin de son contrat avec l’AS FAR. Nafati sera lié au Raja jusqu’en juin 2025.

Le joueur de 29 ans a passé une saison et demie avec l’équipe de l’AS FAR. Il avait auparavant eu une expérience professionnelle aux Émirats, au FUS de Rabat et à la Mouloudia d’Oujda. La valeur marchande actuelle du joueur est de : 650.000 euros.