Cristiano Ronaldo : « Le championnat saoudien est meilleur que la MLS »

Dans une déclaration livrée lundi après le match entre le club d’Al Nassr et le Celta Vigo, l’international Portugais est revenu sur le niveau du championnat saoudien qui est selon lui supérieur à plusieurs championnats européens.

« Revenir en Europe ? Non, cette porte est complètement fermée. J’ai déjà 38 ans et demi et cela n’en vaut pas la peine. Pour moi, le football européen a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui, pour moi, a beaucoup de qualité et se situe à un niveau plus élevé que toutes les autres, c’est la Premier League. Mais le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant, le championnat portugais est un bon championnat mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie », souligne Cristiano Ronaldo.

« Aux États-Unis ? Non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain. D’ici un an, de plus en plus de top joueurs vont rejoindre l’Arabie Saoudite. D’ici un an, la Saudi League va devenir meilleur que le championnat turc ou néerlandais ».