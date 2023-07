Accueil en grande pompe de l’équipe marocaine de basket après son sacre continental (VIDEO)

La délégation marocaine de l’équipe de basket a eu le droit justifié et mérité d’un grand et chaleureux accueil, lundi 16 juillet, à son arrivée à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Et ce, après le sacre continental et l’obtention de la Coupe africaine des Nations des équipes locales.

Et après la sortie des Lions de l’Atlas de l’aéroport, ils ont été accueillis en grande pompe par de nombreux supporters, avec des bouquets de fleurs et sous les airs de la « Dakka marrakchia », comme expression de fierté et de bonheur concernant leurs performances et leur obtention, pour la première fois, de l’AfroCAN. Sachant que la compétition s’est déroulée à Luanda, capitale de l’Angola, du 8 au 16 juillet 2023.

Pour rappel, la finale remportée par nos basketteurs a opposé ceux-ci, dimanche dernier, à l’équipe de Côte d’Ivoire et s’est terminée sur le score de 78-76, en faveur de la sélection nationale.

L.A.