Officiel: Asensio rejoint le PSG

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a officialisé, jeudi, la signature de l’ailier espagnol Marco Asensio pour trois saisons, arrivé libre du Real Madrid, quelques heures après avoir annoncé le recrutement du défenseur central slovaque Milan Škriniar et de Luis Enrique, son nouvel entraineur.

« Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Marco Asensio. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026 », a écrit le club parisien dans un communiqué.

« C’est un privilège de faire partie de ce grand club qu’est le PSG », a déclaré Marco Asensio, cité dans le communiqué. « J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs », a-t-il ajouté.

Formé au RCD Majorque, Marco Asensio (27 ans) a fait ses débuts avec l’équipe première du club de sa ville natale lors de la saison 2013-2014. Transféré au Real Madrid lors de l’été 2015, il est directement prêté au RCD Espanyol où il dispute 37 matches et inscrit 4 buts.

Après son prêt, Marco Asensio retourne au Real Madrid. En sept saisons avec le club madrilène, il a cumulé 286 matches (61 buts, 29 passes décisives), remportant trois fois le championnat d’Espagne (2017, 2020, 2022), deux Supercoupes d’Espagne (2017 et 2020), trois Ligues des Champions (2017, 2018, 2022), quatre Coupes du monde des clubs (2016, 2017, 2018 et 2022), trois Supercoupes de l’UEFA (2016, 2017 et 2022) et une Coupe d’Espagne (2023).

S.L.