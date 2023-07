PSG: clap de fin pour Christophe Galtier

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a officialisé, mercredi, la fin de contrat de l’entraîneur Christophe Galtier, un an avant son terme.

« Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première », a annoncé le club parisien dans un communiqué, en tenant à souligner « son professionnalisme et son engagement », qui ont permis aux rouge et bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions ».

Arrivé au PSG le 5 juillet 2022, Christophe Galtier (56 ans) a commencé par remporter avec son équipe le Trophée des Champions dès le 31 juillet 2022, en battant le FC Nantes (4-0).

Une semaine plus tard, en s’imposant 5-0 à Clermont, le club de la capitale a pris la tête de la Ligue 1 dès la 1ère journée, pour ne plus jamais la quitter pendant la saison, une première dans l’histoire du Championnat de France.

Le PSG a décroché sous ses ordres son 11e titre en Ligue 1, devenant le club le plus sacré de l’histoire du Championnat de France.

L’annonce de son successeur est attendue dans la journée de mercredi.

S.L