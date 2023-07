Wydad-Raja: où et comment se procurer les tickets ? (Coupe du Trône)

Le Wydad et le Raja de Casablanca s’affrontent dimanche prochain au complexe Mohammed V pour le compte des demi-finales de la Coupe du Trône .

Selon une source de Le Site info, la vente des tickets sera gérée exclusivement par la société de développement local Casa Events, indiquant que la billetterie sera ouverte ce lundi.

Et d’ajouter qu’à l’instar des autres rencontres, les tickets seront vendus en ligne et retirés, par la suite, de certains points.

Les supporters du Wydad pourront retirer les billets du complexe Mohammed V, du complexe Mohamed Benjelloun et du stade des Roches Noires. Les supporters du Raja, eux, doivent se rendre au complexe Mohammed V, complexe l’Oasis et au stade El Arbi Zaouli pour récupérer leurs tickets.

Si les prix des billets n’ont pas encore été dévoilés, les zones 4, 5, 6 et 7 devraient coûter 50 dirhams, les zones 2 et 3 150 dirhams et la zone 1 700 dirhams

H.M.