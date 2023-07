Des Lionceaux de l’Atlas tapent dans l’œil de Walid Regragui

Quatre joueurs de notre sélection des moins de 23 ans ont attiré l’attention de l’entraîneur national Walid Regragui. Aussi, celui-ci s’apprête-t-il à les convoquer lors de la prochaine concentration de l’équipe première des Lions de l’Atlas.

Et selon le site « Al-Araby Al-Jadid », le sélectionneur national et ses assistants ont exprimé leur admiration pour les prestations de quatre joueurs de l’équipe olympique pendant les deux dernières rencontres des U 23 marocains contre respectivement la Guinée et le Ghana. Matchs comptant pour le premier tour des groupe de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football des moins de 23 ans, qu’abritent le stade Ibn Batouta de la capitale du Détroit, Tanger, et celui du Complexe sportif Moulay Abdallah, de la capitale du Royaume, la ville de Rabat.

Il s’agit des jeunes joueurs Ismael Saibari, Ayman El Wafi, Amir Richardson et Oussama El Azzouzi qui, tous les quatre, ont démontré de grandes et admirables qualités footballistiques, particulièrement contre le Ghana, rencontre s’étant terminée sur le score sans appel de 5-1 en faveur de nos U23, a ajouté la même source.

A noter que Walid Regragui a la ferme intention de renforcer les rangs des Lions de l’Atlas, en vue de parvenir à la formation idéale la plus performante, bien avant la participation du onze national à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.

Larbi Alaoui