Ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi de la CAN U23

En abritant la 4è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) des moins de 23 ans (24 juin-8 juillet), le Maroc devra relever trois défis, à savoir le succès de l’organisation, l’obtention du titre continental, et la participation aux Jeux olympiques pour la huitième fois de son histoire.

La coupe continentale est l’occasion pour l’équipe nationale marocaine U23 de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et faire ainsi son retour dans cette compétition sportive mondiale, ainsi que de consacrer l’éclat du football national au niveaux continental, régional et international.

L’équipe nationale olympique (U23) a participé pour la première fois aux Jeux olympiques en 1964 à Rome, puis ensuite à Munich 1972, Los Angeles 1984, Barcelone 1992, Sydney 2000, Athènes 2004 et Londres 2012. Elle a été absente des deux dernières éditions à Rio de Janeiro en 2016 et à Tokyo en 2020.

L’équipe nationale s’est qualifiée aux Jeux Olympiques de Londres après avoir terminé deuxième de la CAN U23 lors de sa première édition, qui a été organisée par le Royaume en 2011, à l’issue de sa défaite en finale face au Gabon (1-2).

La Confédération Africaine de football (CAF) a décidé la même année (2011) de créer un tournoi pour les U23, similaire aux deux Championnats d’Afrique pour les U20 et U17. En août 2015, le comité exécutif de l’instance continentale a décidé de changer le nom du tournoi en Coupe d’Afrique des nations.

Cette édition a été organisée par le Sénégal après le retrait de la RD Congo.

Les Lionceaux de l’Atlas ont été éliminés lors de la phase de poules de cette édition, après leur défaite face à la Tunisie par 2 buts à 0, et ont été absents des JO de Rio de Janeiro en 2016.

Lors de l’édition de 2019 de la compétition continentale, qui s’est tenue en Égypte après le retrait de la Zambie, la sélection nationale a également été éliminée de la phase de poules après s’être inclinée face au Mali par 2 buts à 0, signant ainsi son absence des JO de Tokyo 2020.

Le Maroc a hérité du groupe A de la CAN U23, aux côtés du Ghana, du Congo et du Niger. Le Groupe B est composé de l’Egypte, du Mali, du Gabon et du Niger.

Pour son premier match, l’équipe nationale croisera le fer avec son homologue guinéenne (24 juin), avant d’affronter le Ghana (27 juin) et le Congo (30 juin).

