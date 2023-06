Brahim Diaz bientôt chez les Lions de l’Atlas ?

Plusieurs informations font état de l’option de Brahim Diaz, évoluant dans les rangs du Real Madrid, de porter le maillot des Lions de l’Atlas, sachant qu’il avait joué au sein de la Roja avant d’en être écarté.

Et selon le site « Kooora », le sélectionneur national, Walid Regragui, a lui-même pris en main le dossier de Brahim Diaz, alors que celui-ci a positivement interagi et a émis le vœu de porter le maillot rouge et vert des couleurs de l’équipe nationale.

Cependant, rien n’est encore joué car le jeune footballeur, natif de Malaga le 3 août 1999, n’a pas vraiment tranché, ni déclaré sa destination internationale prochaine entre les Lions de l’Atlas marocains et la Roja espagnole, a précisé la même source. Cette dernière a également souligné que le vœu émis par Brahim Diaz de rejoindre les rangs de la sélection nationale, sous la férule de Walid Regragui, n’a pas encore été traduit dans la réalité.

Serait-ce alors un simple vœu pieux? On saura ce qu’il en est en vérité après la concentration du club royal au mois de septembre, a souligné « Kooora », date à laquelle Diaz décidera de son avenir international.

A rappeler que le footballeur est de retour à Madrid après la fin de son prêt à l’AC Milan, club italien où il a brillé de mille feux pendant les deux dernières saisons du Calcio.

Larbi Alaoui