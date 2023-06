Le Real Madrid s’offre un attaquant

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a annoncé, lundi, le recrutement de l’international espagnol Joselu, en provenance de l’Espanyol de Barcelone.

« Le Real Madrid C. F. et le R. C. D. Espanyol de Barcelone se sont mis d’accord sur le prêt du joueur Joselu, qui reste lié au club pour la saison prochaine, avec une option d’achat à la fin de la saison », indique le club de la capitale espagnole dans un communiqué, précisant que l’attaquant espagnol sera présenté mardi à la Cité sportive des Blancs.

Joselu avait déjà joué deux saisons avec la deuxième équipe du Real Madrid avant de faire ses débuts avec l’équipe première en 2011.

L’attaquant revient au Real Madrid après avoir remporté la Ligue des Nations 2023 avec la sélection espagnole, dont il a été le protagoniste avec son but décisif contre l’Italie en demi-finale, et avoir été le meilleur buteur espagnol de la Liga la saison dernière avec 16 réalisations.

Après Jude Bellingham, Fran Garcia et Brahim Diaz, Joselu est le quatrième renfort des Blancs pour la saison prochaine après les départs de Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano.

S.L.