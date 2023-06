Botola: le programme de la 28ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR abordera la 28e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, samedi, avec la volonté de conforter davantage sa place de leader et s’approcher encore plus du titre, alors que le Wydad de Casablanca, qui a trébuché à Agadir lors de la journée précédente, cherchera à se racheter pour garder intactes ses chances de conserver son titre.

Sur la pelouse du Maghreb de Fès, qui reste sur une lourde défaite chez le Chabab Mohammedia lors de la 27e journée, le club militaire pourrait fêter prématurément le titre du championnat en cas d’une victoire combinée à une défaite du Wydad.

Un scénario qui semble à la portée du club de la capitale, sur le papier, mais dans la réalité, les coéquipiers de Reda Slim émettent des signaux inquiétants qui font craindre le pire pour leurs supporters.

En effet, le club militaire, malgré un parcours excellent cette saison, a fait montre, aux derniers mètres de la course au titre, d’une fébrilité qui a failli à plusieurs reprises lui coûter son rêve de sacre. Le dernier match restera la parfaite illustration d’un groupe capable de chavirer à tout moment: face à l’Olympique de Khouribga, lanterne rouge, l’AS FAR a souffert avant de pouvoir marquer sur pénalty et a failli perdre son avantage à la toute dernière minute, mais le pénalty accordé à l’OCK a été raté.

Cette situation laisse une lueur d’espoir aux inconditionnels du WAC, qui doivent voir en leur match à domicile contre l’Olympic de Safi une ultime chance de revenir à hauteur du leader et pouvoir défendre leurs chances jusqu’à la dernière minute.

Mais pour ce faire, les Rouges, qui viennent de perdre leur titre de Ligue des Champions, sont appelés à se concentrer davantage sur leurs objectifs.

En bas du tableau, la confrontation directe entre deux équipes menacées de relégation, à savoir l’Ittihad Tanger (15e avec 23 pts) et le Difaa Hassani El Jadidi (14e/24 pts) sera décisive pour l’avenir des deux protagonistes en D1.

La lanterne rouge, l’Olympique de Khouribga, qui doit se mordre les doigts pour le pénalty raté face à l’AS FAR, qui lui a valu un point précieux, jouera ses dernières cartes face au Moghreb Tétouan (12e/29 pts), qui a aussi besoin de grappiller quelques points pour se rassurer.

Voici le programme de la 28e journée:

Samedi 17 juin 2023 (20h00):

Ittihad Tanger – Difaa Hassani El Jadidi

Renaissance de Berkane – Union Touarga

Maghreb de Fes – AS FAR Rabat

FUS Rabat – Chabab Mohammédia

Olympique de Khouribga – Moghreb Tétouan

JS Salmi – Hassania Agadir

Wydad Casablanca – Olympic de Safi

Mouloudia Oujda – Raja Casablanca

S.L.