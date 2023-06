Maroc-Cap Vert: où et quand voir le match ?

Le Maroc croise le fer ce lundi avec le Cap Vert au complexe Moulay Abdellah de Rabat, en marge des préparatifs pour la confrontation face à l’Afrique du Sud, le 17 juin à Johannesburg (éliminatoires de la CAN 2023).

Walid Regragui a tenu une conférence de presse d’avant-match et souligné que les joueurs de l’équipe nationale sont fin prêts pour gagner et signer une bonne prestation sur les plans technique et physique. Objectif: maintenir la dynamique des bons résultats réalisés depuis la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur national a estimé que cette rencontre ne sera pas facile, étant donné que le Cap-Vert est une bonne équipe qui dispose de joueurs expérimentés évoluant dans plusieurs clubs européens, rappelant que l’équipe du Maroc avait déjà fait match nul avec son homologue capverdienne lors d’une précédente confrontation.

Regragui a souligné l’importance de ce match pour la sélection nationale, qui fait partie désormais des meilleures équipes africaines, au vu de ses derniers résultats, notamment l’exploit historique réalisé au Mondial qatari.

Le coup d’envoi du match sera donné ce lundi à 20h. Il sera retransmis sur Arryadia HD.

S.L.