L’action d’El Shahat sur l’arbitre méritait-elle un carton rouge ?

Le tournant du match s’est probablement déroulé à la 41e minute de la rencontre. L’ailier gauche d’Al Ahly Hussein El Shahat a protesté contre l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema Weyesa d’une façon assez scandaleuse. Alors que l’arbitre poursuivait sa course pour suivre l’action, Hussein El Shahat l’a retenu du maillot. L’arbitre aurait pu expulser El Shahat sur cette action.

Le journaliste Collins Okinyo, Ex-CAF Media Expert a publié un post sur son compte Twitter, le commentant ainsi : « La prochaine fois, ce genre d’incidents devraient mériter un carton rouge, comment un joueur peut faire cela », dit-il. À vous de juger.

— miss hindita (@misshindita) June 11, 2023