Real Madrid: Nacho tranche pour son avenir

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international espagnol Nacho Fernández a confirmé, dimanche, qu’il restera au Real Madrid pour au moins une saison supplémentaire.

« Il y a toujours des offres, mais j’ai décidé de rester un an de plus. Je suis content et j’ai hâte de continuer au Real Madrid », a déclaré Nacho à la télévision espagnole RTVE.

Nacho, formé au Real Madrid, faisait partie des joueurs dont le contrat expire le 30 juin. Après de nombreuses négociations, le défenseur madrilène a assuré qu’il restera au club une année de plus, jusqu’au 30 juin 2024, ce qui le rapproche encore plus de la possibilité de terminer sa carrière en tant qu' »homme d’un seul club ».

La saison dernière, Nacho a disputé 44 matchs avec le Real Madrid, pour un total de près de 2 700 minutes.

Nacho, 33 ans, a fait ses débuts dans l’équipe première de Madrid lors de la saison 2009-10 sous la direction de José Mourinho. Depuis, il a disputé 319 matches et accumulé un palmarès impressionnant, dont cinq Coupes d’Europe.

S.L