Achraf Hakimi vers l’Inter Milan ?

Achraf Hakimi pourrait retourner à l’Inter Milan cet été. Selon «Le10sport», un échange de joueurs entre le PSG et l’Inter est en négociation, précisant que le club italien est intéressé par les services du défenseur.

Les Parisiens ont d’ailleurs déjà recruté le Slovaque Milan Škriniar en provenance de l’Inter.

RMC, de son côté, avait annoncé que le PSG est prêt à céder Hakimi si celui-ci souhaite s’en aller. Le club de Paris évoluera l’année prochaine sans Lionel Messi et Sergio Ramos et compte se séparer d’autres joueurs comme Mauro Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Edouard Michut, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum.

H.M.