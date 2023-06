Convocation en sélection, finale de la Ldc… Youssef El Motie s’exprime (VIDEO)

Youssef El Motie a exprimé sa fierté après avoir été convoqué pour la première fois en sélection nationale. Walid Regragui a fait appel, en effet, au gardien de but du Wydad de Casablanca pour les matchs face au Cap Vert et à l’Afrique du sud.

«Ma convocation en sélection me rend plus confiant vu que je vais jouer aux côtés de grands gardiens comme Yassine Bounou et Munir Muhammadi. Je suis tellement fier et honoré de faire partie d’un groupe qui a écrit l’histoire. La meilleure génération», a indiqué Al Motie au site de la CAF.

Le portier a évoqué, par ailleurs, ses ambitions avec le WAC, à quelques jours du match retour de la finale de la Ligue des champions. «Devenir le gardien n°1 du Wydad est un grand challenge pour moi. Je suis conscient que l’équipe joue sur plusieurs fronts et est déterminée à rafler des titres. Nous travaillons ardemment pour être à la hauteur des espérances de nos supporters», a-t-il précisé.

Et d’ajouter : «Nous avons un public exceptionnel, qui se sacrifie pour cette équipe. Nos supporters sont les meilleurs».

Rappelons que le Wydad croise le fer avec Al Ahly d’Egypte dimanche prochain au complexe Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la finale (retour) de la Ligue des champions.

H.M.

Wydad AC's man between the sticks Youssef El Motie has had an incredible first year with his team. 👏

We sit with him ahead of the game that would cap it all. #TotalEnergiesCAFCL

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 4, 2023