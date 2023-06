Real Madrid: les supporters préparent déjà les adieux à Karim Benzema

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, pourrait quitter le club de la capitale espagnole à la fin de cette saison après 14 années passées au sein du club merengue, rapportent, mercredi, des médias sportifs espagnols.

Sacré Ballon d’or en 2022 après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid couronnée par la Ligue des champions, Benzema serait tenté par une proposition en provenance d’Arabie Saoudite et envisagerait sérieusement un départ dès cet été, précisent les mêmes sources.

L’émission El Chiringuito a confirmé, mardi soir, cette proposition évoquant un bail de deux saisons avec un salaire de 100 millions d’euros nets par an.

En plus, la radio Cadena Ser rapporte que les supporters madrilènes se préparent déjà à rendre le plus grand hommage à leur capitaine lors du prochain match contre Athletic Bilbao au Santiago Bernabeu, dimanche, dans le cadre de la dernière journée du championnat espagnol.

Karim Benzema a remporté 25 titres avec le Real Madrid en 14 ans et égale Marcelo en tant que joueur madrilène ayant à son palmarès le plus grand nombre de trophées dans l’histoire du club.

L’international français a remporté 5 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 4 championnats, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne.

Il est le deuxième meilleur buteur (352), sixième joueur avec le plus grand nombre de matchs (643) et deuxième avec le plus grand nombre de victoires (439) au Real Madrid.

S.L.