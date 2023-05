Raja : Boudrika fait une promesse aux joueurs

Tout fraîchement élu à la présidence des Verts, le président du Raja Casablanca, Mohamed Boudrika, a fait une première rencontre avec les joueurs et le staff de l’équipe ce lundi à l’académie du club à Bouskoura.

Lors de cette entrevue, Boudrika a rassuré les joueurs par rapport à leur dû. Il a assuré que l’ensemble de l’argent sera versé dans une dizaine de jours après l’examen de certains documents administratifs.

« Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez cet argent. Nous nous battrons et nous ferons tout notre possible pour obtenir l’argent. Vous devez pour votre part faire tout pour obtenir de bons résultats », souligne Mohamed Boudrika. Et d’ajouter : « C’est le moment de travailler, vous devez respecter l’entraîneur et faire tout ce qu’il vous demande. Concentrez-vous et donnez tout ce que vous avez dans les matchs restants. C’est sur cette base que nous bâtirons l’avenir de l’équipe », dit-il.

Rappelons que le Raja est toujours en lice pour remporter la Coupe du trône cette saison. La demi-finale les opposera au voisin du Wydad Casablanca.