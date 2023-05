Raja: Said Hasbane s’exprime après la victoire de Boudrika (VIDEO)

Lors de sa première déclaration, suite aux résultats des élections pour la présidence du Raja de Casablanca, Said Hasbane a affirmé que le plus grand vainqueur de ces dernières demeure le club des Verts.

Et ce, après l’Assemblée générale et la victoire de Mohamed Boudrika, nouveau président du Raja, succédant ainsi à Aziz El Badraoui. « Ces élections se sont déroulées dans une atmosphère sereine et les résultats ont fini par choisir un nouveau président, succédant ainsi à Aziz El Badraoui. Et nonobstant les personnes, le succès probant desdites élections est assurément revenu au club du Raja », a souligné sportivement Said Hasbane aux médias nationaux.

Et d’ajouter: « Je me retire en silence, mais je reste proche du club et à la disposition du nouveau Bureau, sous la présidence de Mohamed Boudrika à n’importe quel moment. Il n’est point nécessaire que je fasse partie dudit Bureau afin de porter assistance à l’équipe. Et c’est cela le plus important! ».

Notons, enfin que Mohamed Boudrika a réussi à briguer lesdites élections et à redevenir ainsi président du Raja de Casablanca, après sa victoire aux dépens de Said Hasbane, son principal concurrent, ancien président aussi, en remportant 117 voix contre 45.

Larbi Alaoui