Walid Regragui a contacté le Marocain qui part à vélo à la Mecque (VIDEO)

Lundi dernier, on vous parlait d’un écrivain marocain qui fait le long périple de rallier Paris à la Mecque à vélo. Ce dernier avait demandé à ses followers de tenter de contacter Walid Regragui afin que ce dernier lui apporte un message de soutien. C’est désormais chose faite.

« J’ai reçu l’appel alors que nous étions dans un café surplombant la Mosquée bleue, Ce fut un régal à tous les niveaux », souligne l’aventurier marocain et écrivain, Nabil Ennasri.

Dans cette vidéo, on peut assister à l’échange entre les deux personnes. Le sélectionneur national a pris des nouvelles de l’aventurier marocain en lui demandant combien il lui reste de kilomètres avant d’arriver à la Mecque. « Je suis arrivé à la moitié du chemin aujourd’hui, j’ai fait 3000 km pour arriver à Istanbul et là il me reste 3000 km pour atteindre la Mecque inchaalah », dit Nabil Ennasri.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer toute l’estime qu’il porte envers le sélectionneur national et aux performances réalisées notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.