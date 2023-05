Wydad: grande nouvelle avant la finale face à Al Ahly

Après la qualification du Wydad de Casablanca en finale de la Ligue des champions, plusieurs voix se sont élevées pour rouvrir la zone 6 du complexe Mohammed V de Casablanca.

Cette zone avait été interdite au public à cause de fissures qui y ont été décelées et pour lesquelles une commission spéciale a été constituée afin d’étudier et de pallier ce problème.

Selon une source de Le Site info, ladite commission a annoncé dans son rapport consacré à ce sujet que ces fissures sont normales et ne suscitent pas d’inquiétude, précisant que la zone 6 sera rouverte avant le match retour de la finale de la Ligue des champions.

Elle a également rappelé que la fermeture des portes de la zone 6 était une sage décision prise dans le but d’éviter tout risque aux spectateurs

Rappelons que le Wydad sera opposé à Al Ahly le dimanche 11 juin prochain, pour le compte du match retour de la Ligue des champions de la CAF. Le match aller aura lieu le dimanche 4 juin au stade international du Caire.

H.M.