Vinicius partage une vidéo de toutes les insultes racistes qu’il a reçues en Espagne

Lundi soir, lendemain du match entre le Real Madrid et le FC Valence, Vinicius n’a toujours pas digéré les actes racistes dont il a fait l’objet au stade Mestalla. Sur son compte Twitter, Vinicius publié une vidéo qui retrace toutes les insultes racistes dont il a fait l’objet depuis son arrivée en Espagne.

L’international brésilien a commenté la vidéo ainsi : « Chaque partie loin de chez soi est une mauvaise surprise. Et ils étaient nombreux cette saison. Souhaits de mort, poupée pendue, nombreux cris criminels… Tout est enregistré. Mais le discours tombe toujours sur des « cas isolés », « un fan ». Non, ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des épisodes continus répartis dans plusieurs villes d’Espagne (et même dans une émission de télévision). La preuve est là dans la vidéo », souligne l’attaquant phare du Real Madrid.

Et d’ajouter : « Maintenant, je demande : combien de ces racistes avaient des noms et des photos exposés sur des sites Web ? Je réponds pour simplifier : zéro. Personne pour raconter une histoire triste ou faire ces fausses excuses publiques. Que manque-t-il pour criminaliser ces personnes ? Et punir les clubs sportivement ? Pourquoi les sponsors ne punissent-ils pas la Liga ? Le problème est très grave et les communications ne fonctionnent plus. Ce n’est pas du football, c’est inhumain », exprime Vinicius.