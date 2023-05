Racisme contre Vinicius : Valence bannit à vie les supporters impliqués

Le FC Valence a communiqué ce lundi officiellement sur les actes racistes produits dimanche soir contre l’international brésilien Vinicius Junior. « Le Valencia CF bannira à vie les supporters du stade qui ont fait des gestes racistes à Vinícius Jr. Le Club condamne fermement ce type de comportement, qui ne correspond pas aux valeurs du Valence CF et de ses supporters », souligne le FC Valence dans le communiqué.

Sur les réseaux sociaux, Vinicius est revenu sur cette affaire. « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici ».