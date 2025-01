Real Madrid : Ancelotti défend Vinicius après son exclusion face au FC Valence

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a défendu dimanche son attaquant Vinicius, suite à son exclusion à Valence, vendredi lors du match en retard de la 12e journée de Liga.

« Je pense que c’est difficile (d’être Vinicius, Ndlr), je ne suis pas dans sa peau, mais je pense que ça doit être difficile », a déclaré Ancelotti en réaction au carton rouge infligé à Vinicius lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Valence. L’attaquant brésilien, qui revenait de suspension après une accumulation de cartons jaunes, a frappé la tête du gardien Stole Dimitrievski après une altercation entre les deux joueurs, ce qui lui a valu d’être exclu.

« Il est difficile de se mettre à sa place et de supporter tout ce qui se passe, les insultes. Ce n’est pas facile, mais il essaie de s’améliorer. Il est triste du carton rouge et s’est excusé », a insisté le tacticien Italien. Les supporters de FC Valence, qui avaient déjà proféré des insultes racistes à l’encontre de la star du Real Madrid lors d’une rencontre en 2022, n’ont pas cessé d’insulter et de moquer le joueur durant l’ensemble de la confrontation.

Le joueur de 24 ans est fréquemment la cible d’insultes à caractère raciste dans plusieurs stades en Espagne, ce qui l’amène souvent à exprimer sa frustration à travers de nombreuses altercations avec les joueurs adverses. « Nous sommes toujours convaincus qu’il ne s’agissait pas d’un carton rouge, mais d’un jaune, donc nous espérons qu’il ne sera pas suspendu », reste confiant Ancelotti.

Vinicius, qui risque une suspension de plusieurs matches, pourrait ne pas participer notamment à la Supercoupe d’Espagne, jeudi face à Majorque en Arabie Saoudite.