Maroc-Sénégal: ce qu’il faut savoir avant la finale (CAN U17)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football des moins de 17 ans affrontera son homologue sénégalaise, vendredi soir à Alger (22h00) en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, avec l’objectif affiché pour les nationaux de décrocher leur première étoile africaine.

Les hommes de Said Chiba, qui voient désormais grands après avoir validé leur billet pour la phase finale du Mondial-2023, rêvent d’inscrire leur nom parmi les vainqueurs du titre continental, tout comme le Sénégal qui n’a jamais soulevé ce trophée.

Les joueurs marocains, qui ont fait montre d’une volonté d’acier de défendre jusqu’au bout leur chance dans cette compétition, notamment lors des demi-finales qu’ils n’ont franchies qu’au terme de la séance des tirs au but face au Mali (6-5, 0-0 temps réglementaire), doivent compter sur une discipline tactique sans faille, une ligne défensive infranchissable et un portier qui rassure.

En effet, le gardien marocain Taha Benrhozil a gardé quatre fois sa cage inviolée en quatre apparitions (il n’a pas encore encaissé de but), tandis que le Sénégalais Serigne Diouf a réalisé quatre clean sheet en cinq matchs.

Les joueurs marocains, conscients de l’enjeu de cette finale qui sera suivie par plusieurs recruteurs et agents de joueurs, doivent livrer une bataille sans merci afin de revenir au pays la Coupe en poche.

Le vainqueur de cette finale deviendra la 9e équipe différente à remporter le titre, rejoignant le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Gambie, le Ghana, le Mali et le Nigeria.

Une victoire des nationaux, troisième équipe nord-africaine à participer à la finale, après l’Algérie en 2009 et l’Égypte en 1997, les verrait devenir la deuxième équipe nord-africaine à remporter le titre, après l’Égypte.

En plus, c’est la première fois que deux équipes qui n’ont jamais remporté la compétition se retrouvent en finale, depuis que le Mali avait battu l’Afrique du Sud en 2015.

Dans le camp adverse, le football sénégalais veut continuer sa razzia sur les titres continentaux et s’adjuger une 4è couronne africaine. Les Sénégalais sont actuellement détenteurs de la Coupe d’Afrique des Nations, du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux et de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Le Maroc a réussi à marquer 7 buts lors de la phase finale en cours et en a encaissés deux. De toutes les équipes à avoir disputé au moins quatre matchs lors du tournoi, seuls le Mali (0) et le Sénégal (1) en ont concédés moins.

Avant d’atteindre les demi-finales, les deux équipes avaient livré des prestations relativement sereines. Le Sénégal a remporté tous ses matchs de poules (1-0 face au Congo, 0-3 contre l’Algérie et 0-3 face à la Somalie) avant de surclasser l’Afrique du Sud en quarts de finale (5-0). Au carré d’as, ils ont été rejoints au score par le Burkina Faso alors qu’ils avaient ouvert la marque. Lors des tirs au but, ils se sont imposés 6-5.

L’équipe marocaine a également été performante en poules (2-0 contre l’Afrique du Sud et 1-0 face au Nigéria) contre une défaite face à la Zambie (2-1) au troisième match. En quarts de finale, dans le derby 100 % maghrébin face au pays hôte, les Lionceaux de l’Atlas l’ont facilement emporté (3-0).

En définitive, l’exploit de la sélection marocaine A au mondial Qatar-2022 a donné le La aux autres catégories, dans la mesure où les équipes nationales semblent avoir acquis une identité de jeu qui est la leur. Une discipline tactique, une solidité défensive et une exploitation opportuniste des moindres erreurs, malgré la domination de l’adversaire, voilà la recette magique qui permet désormais au football marocain de régner sur la scène continentale.

S.L.