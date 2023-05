Le Wydad change (encore) d’entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Belge Sven Vandenbroeck a été nommé, vendredi, entraîneur du Wydad de Casablanca, en remplacement de l’Espagnol Juan Carlos Garrido, démissionnaire le même jour.

« Je suis fier d’être là, de porter un maillot du WAC », affirme Vandenbroeck dans une vidéo diffusée sur la page facebook du club casablancais.

« Pour la fin de saison, on a besoin de tout le monde pour nous supporter. Soyez là tous les matches, suivez-nous, supportez-nous et on fera le nécessaire », a lancé l’ancien entraineur de l’AS FAR, arborant un maillot du Wydad.

Le Belge Vandenbroeck remplace Garrido, en poste depuis fin février. Critiqué pour son approche tactique, l’Espagnol a annoncé sa démission vendredi.

A six journées de la fin du championnat, le Wydad est dauphin (50 pts), à une unité de l’AS FAR.

S.L