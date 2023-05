Malgré l’injonction des autorités, les supporters de l’AS FAR vont se rendre à Casablanca (PHOTO)

Les supporters de l’AS FAR ont assuré qu’ils se déplaceront au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, ce mercredi 3 mai, pour encourager leur équipe qui sera opposée au Wydad.

« Ultras Askary » et « Black Army », les groupes ultras du club militaire, ont décidé, tard dans la soirée du mardi, d’assister au match WAC-FAR.

Ceci, malgré l’injonction claire et explicite des autorités sécuritaires, ayant formellement interdit le déplacement des supporters des FAR à Casablanca. Malgré cela, la « Curva Che » a publié un communiqué annonçant sa décision, libellé en arabe comme suit:

« Nos deux groupes seront présents lors de cette rencontre. Et nous annonçons que l’heure et le point de départ à destination du complexe Mohammed V sont à 14 heures à la Place du complexe sportif (Moulay Abdellah). Nous saisissons cette occasion pour réaffirmer la nécessité de la discipline et du respect des consignes, ainsi que la prévention contre toutes sortes de provocations. Et ce, car notre seul et unique objectif est celui d’être derrière l’équipe, avec organisation et discipline, afin qu’elle puisse remporter le match et préserver tous les acquis ».

A rappeler que les autorités sécuritaires de la capitale économique avaient décidé l’interdiction du déplacement des supporters des FAR à Casablanca, pour des raisons de sécurité. Côté sportif, le Wydad de Casablanca reçoit aujourd’hui l’équipe des FAR, pour le compte du match reporté de la 24ème journée de la Botola Pro.

Larbi Alaoui