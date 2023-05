Barça : le retour de Lionel Messi se complique

Alors que les fans du FC Barcelone rêvent d’un retour de Lionel Messi à son club de cœur, les nouvelles ne sont pas bonnes. La Ligue espagnole a rejeté ce lundi le plan présenté par les responsables de Barcelone pour lever les restrictions de la loi sur le fair-play financier au Barça lors du prochain Mercato estival.

Selon le journal espagnol « Sport », le président Joan Laporta et le directeur sportif Matteo Alemany tentent depuis des semaines de parvenir à un accord avec la Ligue espagnole pour trouver une solution alternative à la levée des restrictions sur Barcelone.

Le Barça doit réduire sa masse salariale d’au moins 200 millions d’euros, afin de réussir à enregistrer de nouveaux joueurs. Barcelone a proposé à la Liga de réduire le chiffre de 200 millions d’euros sur 3 ans, mais la demande a été rejetée par la Ligue dirigée par Javier Tebas. Ce dernier a déclaré plus d’une fois qu’il n’y avait jusqu’à présent aucun accord avec le Barça concernant les restrictions du fair-play financier.

Sport a déclaré que la Liga a également rejeté l’option auquel Barcelone a eu recours l’été dernier pour augmenter les revenus en vendant une partie des actifs du club. Barcelone n’a désormais aucune solution pour réformer sa situation économique, et doit trouver de nouvelles idées.

There’s still no green light from La Liga to Barcelona for Leo Messi’s return. Feeling of “very complicated” plan as president Tebas stated. 🔵🔴🇦🇷 #FCB

Includes salaries to be reduced and also players to be registered including Inigo Martinez & Gavi.

🎥 https://t.co/Jyf6fgtnGX pic.twitter.com/y3Bv3mDD0Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2023