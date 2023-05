PSG: Galtier qualifie l’expulsion de Hakimi de « stupide »

L’entraîneur du Paris SG, Christophe Galtier a exprimé sa colère face à l’expulsion d’Achraf Hakimi ce dimanche lors de le 33e journée de Ligue 1 contre Lorient. L’international marocain a reçu un premier carton à la 5e minute puis un second à la 20e minute de jeu.

« Il s’est entraîné toute la semaine de façon normale, il n’y avait aucune raison apparente qu’il soit tendu où nerveux, mais votre analyse est juste, il a été tendu, il prend un premier carton au bout de cinq minutes et un deuxième jaune que j’estime stupide et qui pénalise l’équipe. Le PSG a perdu le match (1-3) au parc des princes et n’a plus que 5 points d’avance sur l’OM à cinq journées du terme de la saison.

🇫🇷🎙️ Christophe Galtier n'a pas manqué d'égratigner Achraf Hakimi pour son carton rouge contre Lorient ! 💥 ➡️ https://t.co/Hj7Ni1OmFu#Hakimi ⎮ #PSGFCL pic.twitter.com/mUin0auQr0 — Onze Mondial (@OnzeMondial) April 30, 2023

Il s’agit de la deuxième expulsion de Hakimi avec le Paris Saint-Germain. La première date de la saison 2021-2022 lors du Clasico entre l’OM et Paris.