Liga: le Real Madrid chute face à Gérone (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid, champion d’Espagne et d’Europe en titre, a été dominé 4-2 mardi en ouverture de la 31e journée de Liga par le promu Gérone.

L’avant-centre argentin Valentin Castellanos a marqué à quatre reprises contre la « Maison blanche ». Il a ouvert la marque à 12e minute, de la tête, à la 24e, en profitant d’une erreur de jugement d’Eder Militao, à la 46e, en reprenant du droit un ballon centré par Yan Couto et à la 62e, de la tête sur corner.

Le but de Vinicius (34e) et sa passe décisive pour Lucas Vazquez en fin de match (85e) n’ont pas suffi pour le Real Madrid qui s’éloigne un peu plus du titre.

S.L.