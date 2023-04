Les supporters de l’AS FAR furieux contre un de leurs joueurs

Reda Slim, vedette de l’AS FAR, a été expulsé ce dimanche soir par l’arbitre de la rencontre qui a opposé l’AS FAR à l’USMA. Les supporters militaires ont exprimé leur grande colère et indignation face au geste anti-sportif de leur protégé (11e minute de la vidéo ci-dessous). Un geste qui lui vaut une expulsion et une suspension pour le match retour prévu le week-end prochain.

Les supporters estiment que ce comportement témoigne de l’insouciance et l’indifférence du joueur face à l’intérêt de l’équipe. L’AS FAR a été battue 2-0 lors du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF au stade 5 juillet.