Ligue des champions: les supporters du Wydad et du Raja en colère

Les supporters du Wydad et du Raja de Casablanca sont en colère avant les deux matchs prévus le weekend prochain en marge des quarts de finale retour de Ligue des champions.

Après la mise en vente des tickets des rencontres face à Simba SC et Al Ahly, les fans ont constaté que la zone 6 ne sera pas ouverte au public. Il y a quelques semaines, cette zone avait été interdite à cause de fissures qui y ont été décelées et pour lesquelles une commission spéciale a été constituée afin d’étudier et de pallier ce problème.

Pour les Wydadis et les Rajaouis, leurs équipes ont besoin d’un soutien inébranlable, surtout après les défaites des clubs à l’aller. Et d’ajouter que cette fermeture ne sert pas les intérêts des deux équipes, qui risquent l’élimination après le mauvais pas de l’aller.

A ce propos, une source responsable avait indiqué à Le Site info que la fermeture de cette zone se poursuivra jusqu’à fin avril, précisant qu’elle sera ouverte en mai.

Rappelons que le WAC croise le fer vendredi avec Simba SC après sa défaite (1-0) à l’aller. Le Raja, de son côté, affrontera à Al Ahly samedi. Le match aller s’était soldé par une victoire des Egyptiens (2-0).

