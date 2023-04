L’Ironman 2023 prévu à Tanger en Octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

La deuxième édition de l »IRONMAN 70.3 Tangier » se tiendra le 29 octobre prochain, ont annoncé les organisateurs.

Les participants débuteront leur aventure en plongeant dans la baie de Tanger pour une natation de 1,9 km avant de poursuivre avec un parcours vélo de 90 km, indique un communiqué des organisateurs.

« Une course à pied de 21,1 km démarrera à la Marina de Tanger et se déroulera le long de la corniche, baignant dans les douces senteurs de fin d’été avant d’offrir une finishline exceptionnelle sur la presqu’île de Tanja Marina Bay », poursuit la même source.

« Les 2000 participants attendus provenant des quatre coins du globe n’auront qu’une hâte : combiner le triple effort en profitant de la richesse touristique de la région », a déclaré Amine Karhat, Directeur de la Communication de l’évènement, cité dans le communiqué.

« Notre équipe veille à ce que les participants vivent la plus incroyable des expériences. Et cela, non seulement à la qualité des parcours, mais aussi à l’expérience de voyage inoubliable qu’offre la perle du Nord», ajoute le communiqué.

Des événements annexes d’animation seront organisés autour de la course principale, de manière a inclure les accompagnateurs dans l’evenement et impliquer les Tangérois désireux de prendre part à cette grande célébration.

Cette compétition devrait permettre à la ville de Tanger d’accueillir environ 10.000 touristes, conclut le communiqué.