Juventus: sa pénalité de 15 points suspendue

Par LeSiteinfo avec MAP

La Juventus a récupéré provisoirement ses 15 points retirés en janvier pour des transferts douteux, revenant ainsi sur le podium en Serie A.

N’ayant pas obtenu jeudi l’annulation de cette pénalité, la « Vieille Dame » a néanmoins convaincu les juges du Collège de garantie (la plus haut degré de la justice sportive en Italie) de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de la Fédération italienne de football pour qu’elle « renouvelle son appréciation ».

D’ici une nouvelle décision, attendue avant la fin de la saison, la Juve retrouve ses 15 points et passe de la septième à la troisième place au classement du championnat italien de football.

A trois jours du choc contre le leader, Naples, la Juventus intègre ainsi le Top 4, synonyme de participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Le club le plus titré du football italien avait été sanctionné le 20 janvier d’un retrait de 15 points pour avoir artificiellement réduit ses pertes en réalisant des plus-values jugées surévaluées lors de la vente de joueurs entre 2018 et 2021.

D’autres recours étaient examinés concernant les sanctions infligées à plusieurs dirigeants et ex-dirigeants bianconeri. Il était question de deux ans et demi de suspension pour l’ex-directeur sportif Fabio Paratici, aujourd’hui à Tottenham, de deux ans pour l’ex-président Andrea Agnelli et de seize mois pour l’actuel directeur sportif, Federico Cherubini.

Ces sanctions ont toutes été confirmées, à la différence de celle de l’ex-vice-président et légende de la Juve, Pavel Nedved, dont la suspension de huit mois devra être revue.

