Aziz Rabbah va-t-il créer un nouveau parti ? Il répond (PHOTO)

Aziz Rabbah a encore balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles il s’apprêterait à créer un nouveau parti. En 2022, l’ancien dirigeant du PJD avait quitté le parti de la Lampe à cause de certaines divergences avec le secrétaire général Abdelilah Benkirane.

Sur la Toile, un communiqué a circulé récemment annonçant la création, par Rabbah, d’une nouvelle formation politique, ce qui a fait réagir l’ancien PJDiste.

«Le succès rencontré par l’organisation citoyenne «la Patrie d’abord et toujours» dérange les opportunistes qui desservent les intérêts de leur pays», a écrit Rabbah sur sa page officielle. Et d’ajouter : «Nous avons choisi notre chemin pour servir la patrie dans le cadre de cette initiative de réforme et de développement et nous ne serons pas affectés par ces rumeurs malveillantes».

