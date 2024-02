Le statut unifié des enseignants au menu du prochain Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Selon le communiqué, le Conseil examinera sept projets de décret, dont le premier modifiant et complétant le décret relatif à l’application de la loi instituant un régime de couverture des conséquences d’évènements catastrophiques, et modifiant et complétant la loi portant code des assurances.

Le deuxième projet de décret concerne le statut des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, le troisième portant promulgation de diverses mesures relatives aux indemnités allouées à ces fonctionnaires, alors que le quatrième texte modifie le décret portant création d’une indemnité complémentaire d’inspection au profit des inspecteurs du ministère de l’éducation nationale, ajoute la même source.

S’agissant du cinquième projet de décret, il porte promulgation de mesures provisoires relatives aux cours de soutien pédagogique, tandis que le sixième modifie le décret relatif à l’application de la loi portant création des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

Concernant le dernier projet de décret, il porte sur la supervision de l’organisation de certains examens et concours au niveau du ministère de l’éduction nationale.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.

S.L.