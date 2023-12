Aziz Akhannouch au Parlement mardi prochain

La Chambre des conseillers tiendra, mardi prochain à partir de 15h00, une séance plénière consacrée aux réponses du Chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale.

Dans un communiqué, la deuxième Chambre précise que cette séance, qui se tiendra conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution, sera axée sur « le bilan du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales et son rôle dans le développement de l’espace rural et des zones de montagne ».

S.L.