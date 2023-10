Sahara: le Burkina Faso s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Burkina Faso a réaffirmé, à New York, son soutien au plan marocain d’autonomie, qui “constitue à n’en point douter la solution” au différend régional autour du Sahara.

“Mon pays réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie. Cette initiative, qui est conforme au droit international, à la charte de l’ONU et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, constitue à n’en point douter la solution à ce différend”, a souligné le représentant du Burkina Faso lundi devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a également réitéré le soutien de son pays au processus politique en cours mené sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution acceptable pour tous, comme recommandé par les 17 résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007.

Le diplomate a salué, à ce propos, les initiatives de dialogue entreprises par l’Envoyé personnel du SG de l’ONU, Staffan de Mistura, tout en se félicitant de sa récente visite dans les provinces du Sud du Maroc.

Il s’est en outre réjoui de l’ouverture effective de près de 30 consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla avec pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre cette région en tant que hub de développement, de stabilité et de rayonnement dans les régions méditerranéenne, atlantique et africaine.

“Dans le cadre du renforcement de sa coopération avec le Maroc, le Burkina Faso a ouvert un consulat général à Dakhla depuis octobre 2020”, a-t-il rappelé.

Évoquant la dynamique socio-économique dans les provinces du Sud, le diplomate a indiqué que son pays salue le pragmatisme du Maroc à travers les investissements réalisés en faveur des populations du Sahara, dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé en 2015.

“Ces investissements ont un impact durable et positif sur la qualité de vie des populations”, a-t-il conclu.

S.L