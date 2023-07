Reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël: ce qu’en pense un expert palestinien

Par LeSiteinfo avec MAP

La décision de l’État d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara créera une dynamique qui pourrait être investie afin de donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Moyen-Orient, a indiqué l’expert palestinien des affaires israéliennes, Nadir Mjalli.

« Aujourd’hui, il y a une vraie dynamique dans les relations entre Israël et certains pays de la région, dont le Maroc, ce qui doit être investi pour donner une nouvelle impulsion au processus de paix », a déclaré lundi à la MAP Mjalli.

Il a ajouté que la reconnaissance par le gouvernement israélien de la marocanité du Sahara est une consécration des positions internationales en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc, qui se sont succédées depuis la reconnaissance par les États-Unis que le Sahara fait partie intégrante du Royaume du Maroc.

Par ailleurs, l’expert a souligné que la décision d’Israël s’inscrit dans le sillage d’un dialogue continu entre Israël et le Maroc, basé sur la coopération et l’entente sur plusieurs questions fondamentales.

Signalant que cette décision devrait ouvrir des horizons prometteurs pour la coopération économique entre les deux pays, y compris dans les Provinces du Sud, il a noté que le Maroc est un État souverain qui, comme tous les pays du monde, établit des relations fondées sur les intérêts communs.

D’autre part, Mjalli a rappelé que le Royaume du Maroc s’est historiquement engagé à soutenir la cause palestinienne sous le leadership du roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods.

À cet égard, il a mis l’accent sur le soutien continu du Maroc à la résistance des Maqdissis et à la préservation de l’identité de la ville d’Al Qods et de ses monuments historiques et religieux.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que le roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier Ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle le Chef du Gouvernement Israélien a porté à la Très Haute Attention du roi la décision de l’État d’Israël de « reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental ».

À cet égard, le Premier Ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera « reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien ». Il a souligné, en outre, que ladite décision sera « transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques ».

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement « l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla », et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État.

S.L. (avec MAP)