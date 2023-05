Le Bac 2023 au menu du prochain Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi prochain, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique lundi un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil suivra, au début de ses travaux, un exposé du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, sur les données et les nouveautés des épreuves du baccalauréat-Session 2023, ainsi qu’un exposé du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur les préparatifs de l’Aïd Al Adha, précise la même source.

Le Conseil examinera, par la suite, trois projets de décrets, dont le premier portant application de la loi relative à l’état civil, tandis que le deuxième est relatif à l’octroi d’aides financières de l’Etat sur les investissements agricoles réalisés sur les terres des communautés soulaliyates dans le cadre des opérations de « melkisation », de location et de modernisation des fermes agricoles.

Le troisième projet de décret, poursuit le communiqué, modifie le décret portant création de la zone franche d’exportation à Oujda.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, conclut la même source.

S.L.