Réforme de l’administration, nouvelles nominations… Au menu du Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra mercredi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, indique lundi un communiqué du département du chef du gouvernement.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi portant création de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, précise la même source.

Par la suite, le Conseil examinera trois projets de décret, le premier abroge le décret portant création d’une direction provisoire au sein du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, chargée de la réalisation du complexe hydraulique Bni-Mansour dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le deuxième fixe les attributions et l’organisation du Département de la réforme de l’administration, alors que le troisième porte création d’une direction générale de la transition numérique et fixe ses attributions et son organisation.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.

S.L.